Informații despre Conwai (CONWAI) One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life. Pagină de internet oficială: https://conwai.net Carte albă: https://conwai.net/docs

Tokenomie și analiză de preț pentru Conwai (CONWAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Conwai (CONWAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.00497817 $ 0.00497817 $ 0.00497817 Minim dintotdeauna: $ 0.00125157 $ 0.00125157 $ 0.00125157 Preț curent: $ 0.00125561 $ 0.00125561 $ 0.00125561 Află mai mult despre prețul tokenului Conwai (CONWAI)

Tokenomie pentru Conwai (CONWAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Conwai (CONWAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CONWAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CONWAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CONWAI, explorează prețul în direct al tokenului CONWAI!

