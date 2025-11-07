Informații privind prețul pentru Compliant Naira (CNGN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00068315 $ 0.00068315 $ 0.00068315 Minim 24 h $ 0.00068817 $ 0.00068817 $ 0.00068817 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00068315$ 0.00068315 $ 0.00068315 Maxim 24 h $ 0.00068817$ 0.00068817 $ 0.00068817 Maxim dintotdeauna $ 0.00070882$ 0.00070882 $ 0.00070882 Cel mai mic preț $ 0.00064906$ 0.00064906 $ 0.00064906 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.45% Modificare de preț (7 zile) +0.28% Modificare de preț (7 zile) +0.28%

Prețul în timp real pentru Compliant Naira (CNGN) este $0.00068479. În ultimele 24 de ore, tokenul CNGN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00068315 și un maxim de $ 0.00068817, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CNGN este $ 0.00070882, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00064906.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CNGN s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Compliant Naira (CNGN)

Capitalizare de piață $ 447.31K$ 447.31K $ 447.31K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 447.31K$ 447.31K $ 447.31K Ofertă află în circulație 653.20M 653.20M 653.20M Ofertă totală 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Capitalizarea de piață actuală pentru Compliant Naira este $ 447.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CNGN este 653.20M, cu o ofertă totală de 653203572.9949999. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 447.31K.