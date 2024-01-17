Tokenomie pentru Community Coin (COMCOIN) Descoperă informații cheie despre Community Coin (COMCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.

Tokenomie și analiză de preț pentru Community Coin (COMCOIN)

Capitalizare de piață: $ 37.05K
Ofertă totală: $ 999.40M
Ofertă aflată în circulație: $ 999.40M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.05K
Maxim dintotdeauna: $ 0.00188631
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Community Coin (COMCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Community Coin (COMCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COMCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COMCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COMCOIN, explorează prețul în direct al tokenului COMCOIN!

Predicție de preț pentru COMCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COMCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru COMCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COMCOIN!

