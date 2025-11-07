Informații privind prețul pentru COMBO (COMBO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -96.28% Modificare de preț (7 zile) -96.28%

Prețul în timp real pentru COMBO (COMBO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COMBO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COMBO este $ 5.44, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COMBO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -96.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața COMBO (COMBO)

Capitalizare de piață $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K Ofertă află în circulație 82.38M 82.38M 82.38M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru COMBO este $ 13.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COMBO este 82.38M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.09K.