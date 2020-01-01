Tokenomie pentru CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Descoperă informații cheie despre CoinDesk DeFi Select Index (DFX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CoinDesk DeFi Select Index (DFX) The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance ("DeFi") Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Pagină de internet oficială: https://indices.coindesk.com/indices/dfx Cumpără DFX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CoinDesk DeFi Select Index (DFX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 173.29K $ 173.29K $ 173.29K Ofertă totală: $ 92.21K $ 92.21K $ 92.21K Ofertă aflată în circulație: $ 92.21K $ 92.21K $ 92.21K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 173.29K $ 173.29K $ 173.29K Maxim dintotdeauna: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Minim dintotdeauna: $ 0.950398 $ 0.950398 $ 0.950398 Preț curent: $ 1.88 $ 1.88 $ 1.88 Află mai mult despre prețul tokenului CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Tokenomie pentru CoinDesk DeFi Select Index (DFX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CoinDesk DeFi Select Index (DFX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DFX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DFX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DFX, explorează prețul în direct al tokenului DFX!

Predicție de preț pentru DFX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DFX? Pagina noastră de predicție de preț pentru DFX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DFX!

