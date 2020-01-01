Explorează tokenomia pentru Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CBXRP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CBXRP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Descoperă informații cheie despre Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Tokenomie și analiză de preț pentru Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.24M $ 44.24M $ 44.24M Ofertă totală: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M Ofertă aflată în circulație: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.24M $ 44.24M $ 44.24M Maxim dintotdeauna: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Minim dintotdeauna: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Preț curent: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Află mai mult despre prețul tokenului Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomie pentru Coinbase Wrapped XRP (CBXRP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CBXRP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CBXRP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 