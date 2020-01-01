Explorează tokenomia pentru Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CBDOGE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CBDOGE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Tokenomie și analiză de preț pentru Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Ofertă totală: $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M Ofertă aflată în circulație: $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Maxim dintotdeauna: $ 0.306113 $ 0.306113 $ 0.306113 Minim dintotdeauna: $ 0.098605 $ 0.098605 $ 0.098605 Preț curent: $ 0.230332 $ 0.230332 $ 0.230332 Află mai mult despre prețul tokenului Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomie pentru Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CBDOGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CBDOGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 