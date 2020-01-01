Tokenomie pentru Cogito Finance (CGV) Descoperă informații cheie despre Cogito Finance (CGV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cogito Finance (CGV) Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Pagină de internet oficială: https://www.cogito.finance/ Carte albă: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Cumpără CGV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cogito Finance (CGV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cogito Finance (CGV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 331.29K $ 331.29K $ 331.29K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 89.43M $ 89.43M $ 89.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 Minim dintotdeauna: $ 0.00315063 $ 0.00315063 $ 0.00315063 Preț curent: $ 0.00370443 $ 0.00370443 $ 0.00370443 Află mai mult despre prețul tokenului Cogito Finance (CGV)

Tokenomie pentru Cogito Finance (CGV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cogito Finance (CGV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CGV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CGV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CGV, explorează prețul în direct al tokenului CGV!

