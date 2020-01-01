Tokenomie pentru COCO Community (COCO) Descoperă informații cheie despre COCO Community (COCO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre COCO Community (COCO) COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of "worthless memes as community tokens", combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class "community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Pagină de internet oficială: https://coredaococo.org

Tokenomie și analiză de preț pentru COCO Community (COCO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru COCO Community (COCO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.63K $ 4.63K $ 4.63K Ofertă totală: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ofertă aflată în circulație: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.43K $ 11.43K $ 11.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 Minim dintotdeauna: $ 0.0013724 $ 0.0013724 $ 0.0013724 Preț curent: $ 0.00545367 $ 0.00545367 $ 0.00545367 Află mai mult despre prețul tokenului COCO Community (COCO)

Tokenomie pentru COCO Community (COCO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru COCO Community (COCO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COCO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COCO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COCO, explorează prețul în direct al tokenului COCO!

