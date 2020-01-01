Tokenomie pentru CLOSED (CLOSED) Descoperă informații cheie despre CLOSED (CLOSED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CLOSED (CLOSED) CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it's a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support. Pagină de internet oficială: https://closedmeme.xyz/ Cumpără CLOSED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CLOSED (CLOSED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CLOSED (CLOSED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 824.59K $ 824.59K $ 824.59K Ofertă totală: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B Ofertă aflată în circulație: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 824.59K $ 824.59K $ 824.59K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00032804 $ 0.00032804 $ 0.00032804 Află mai mult despre prețul tokenului CLOSED (CLOSED)

Tokenomie pentru CLOSED (CLOSED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CLOSED (CLOSED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLOSED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLOSED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLOSED, explorează prețul în direct al tokenului CLOSED!

