CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away.

Tokenomie și analiză de preț pentru Clicking Cat (CLICK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Clicking Cat (CLICK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.88K $ 10.88K $ 10.88K Ofertă totală: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Ofertă aflată în circulație: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.88K $ 10.88K $ 10.88K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Clicking Cat (CLICK)

Tokenomie pentru Clicking Cat (CLICK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Clicking Cat (CLICK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLICK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLICK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLICK, explorează prețul în direct al tokenului CLICK!

Predicție de preț pentru CLICK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CLICK? Pagina noastră de predicție de preț pentru CLICK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

