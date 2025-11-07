Informații privind prețul pentru Clean Food (CF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00050968 $ 0.00050968 $ 0.00050968 Minim 24 h $ 0.00099989 $ 0.00099989 $ 0.00099989 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00050968$ 0.00050968 $ 0.00050968 Maxim 24 h $ 0.00099989$ 0.00099989 $ 0.00099989 Maxim dintotdeauna $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 Cel mai mic preț $ 0.00035995$ 0.00035995 $ 0.00035995 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.03% Modificare de preț (7 zile) -61.40% Modificare de preț (7 zile) -61.40%

Prețul în timp real pentru Clean Food (CF) este $0.00099943. În ultimele 24 de ore, tokenul CF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00050968 și un maxim de $ 0.00099989, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CF este $ 0.03350273, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00035995.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CF s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -61.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Clean Food (CF)

Capitalizare de piață $ 87.95K$ 87.95K $ 87.95K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 87.95K$ 87.95K $ 87.95K Ofertă află în circulație 88.00M 88.00M 88.00M Ofertă totală 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Clean Food este $ 87.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CF este 88.00M, cu o ofertă totală de 88000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 87.95K.