Informații privind prețul pentru Cisco xStock (CSCOX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 70.71 $ 70.71 $ 70.71 Minim 24 h $ 72.56 $ 72.56 $ 72.56 Maxim 24 h Minim 24 h $ 70.71$ 70.71 $ 70.71 Maxim 24 h $ 72.56$ 72.56 $ 72.56 Maxim dintotdeauna $ 74.9$ 74.9 $ 74.9 Cel mai mic preț $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Modificare de preț (1 oră) +0.17% Modificare de preț (1 zi) -2.04% Modificare de preț (7 zile) -2.31% Modificare de preț (7 zile) -2.31%

Prețul în timp real pentru Cisco xStock (CSCOX) este $71.07. În ultimele 24 de ore, tokenul CSCOX a fost tranzacționat între un minim de $ 70.71 și un maxim de $ 72.56, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CSCOX este $ 74.9, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 65.89.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CSCOX s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu -2.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cisco xStock (CSCOX)

Capitalizare de piață $ 244.74K$ 244.74K $ 244.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Ofertă află în circulație 3.44K 3.44K 3.44K Ofertă totală 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

Capitalizarea de piață actuală pentru Cisco xStock este $ 244.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CSCOX este 3.44K, cu o ofertă totală de 28283.02293145555. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.01M.