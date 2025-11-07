Informații privind prețul pentru Cicada Finance (LTCIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00209394 Maxim 24 h $ 0.00227065 Maxim dintotdeauna $ 0.00289418 Cel mai mic preț $ 0.00205264 Modificare de preț (1 oră) +0.42% Modificare de preț (1 zi) -4.44% Modificare de preț (7 zile) -2.21%

Prețul în timp real pentru Cicada Finance (LTCIC) este $0.0021499. În ultimele 24 de ore, tokenul LTCIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00209394 și un maxim de $ 0.00227065, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LTCIC este $ 0.00289418, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00205264.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LTCIC s-a modificat cu +0.42% în decursul ultimei ore, cu -4.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cicada Finance (LTCIC)

Capitalizare de piață $ 5.60M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 21.50M Ofertă află în circulație 2.61B Ofertă totală 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Cicada Finance este $ 5.60M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LTCIC este 2.61B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 21.50M.