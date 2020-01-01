Tokenomie pentru Chumbi Valley (CHMB) Descoperă informații cheie despre Chumbi Valley (CHMB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chumbi Valley (CHMB) Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Pagină de internet oficială: https://chumbivalley.com Carte albă: https://chumbivalley.com/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Chumbi Valley (CHMB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chumbi Valley (CHMB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 186.89K $ 186.89K $ 186.89K Ofertă totală: $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B Ofertă aflată în circulație: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 242.78K $ 242.78K $ 242.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Chumbi Valley (CHMB)

Tokenomie pentru Chumbi Valley (CHMB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chumbi Valley (CHMB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHMB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHMB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHMB, explorează prețul în direct al tokenului CHMB!

