Informații privind prețul pentru Chrema Coin (CRMC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.680688 $ 0.680688 $ 0.680688 Minim 24 h $ 0.801912 $ 0.801912 $ 0.801912 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.680688$ 0.680688 $ 0.680688 Maxim 24 h $ 0.801912$ 0.801912 $ 0.801912 Maxim dintotdeauna $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Cel mai mic preț $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Modificare de preț (1 oră) -1.16% Modificare de preț (1 zi) -10.17% Modificare de preț (7 zile) -7.99% Modificare de preț (7 zile) -7.99%

Prețul în timp real pentru Chrema Coin (CRMC) este $0.711707. În ultimele 24 de ore, tokenul CRMC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.680688 și un maxim de $ 0.801912, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRMC este $ 5.02, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.432032.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRMC s-a modificat cu -1.16% în decursul ultimei ore, cu -10.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Chrema Coin (CRMC)

Capitalizare de piață $ 7.83M$ 7.83M $ 7.83M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.60M$ 35.60M $ 35.60M Ofertă află în circulație 10.99M 10.99M 10.99M Ofertă totală 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Chrema Coin este $ 7.83M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRMC este 10.99M, cu o ofertă totală de 50000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.60M.