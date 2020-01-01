Tokenomie pentru Choruz AI (CHORUZ) Descoperă informații cheie despre Choruz AI (CHORUZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Choruz AI (CHORUZ) Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a "Listen-to-Earn" economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform's direction. Choruz isn't just about creating music—it's about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Pagină de internet oficială: https://www.choruz.ai Carte albă: https://whitepaper.choruz.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru Choruz AI (CHORUZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Choruz AI (CHORUZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.76K $ 23.76K $ 23.76K Ofertă totală: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Ofertă aflată în circulație: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.76K $ 23.76K $ 23.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Choruz AI (CHORUZ)

Tokenomie pentru Choruz AI (CHORUZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Choruz AI (CHORUZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHORUZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHORUZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHORUZ, explorează prețul în direct al tokenului CHORUZ!

