Informații privind prețul pentru Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.23% Modificare de preț (1 zi) -4.30% Modificare de preț (7 zile) -20.70% Modificare de preț (7 zile) -20.70%

Prețul în timp real pentru Chonkus Maximus (CHONKUS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CHONKUS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CHONKUS este $ 0.00108574, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CHONKUS s-a modificat cu -0.23% în decursul ultimei ore, cu -4.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Chonkus Maximus (CHONKUS)

Capitalizare de piață $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Ofertă află în circulație 999.77M 999.77M 999.77M Ofertă totală 999,769,080.559948 999,769,080.559948 999,769,080.559948

Capitalizarea de piață actuală pentru Chonkus Maximus este $ 7.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CHONKUS este 999.77M, cu o ofertă totală de 999769080.559948. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.61K.