Informații despre Chonk the Frog (CHONK) A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this Pagină de internet oficială: https://chonk.space

Tokenomie și analiză de preț pentru Chonk the Frog (CHONK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chonk the Frog (CHONK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.17K $ 18.17K $ 18.17K Ofertă totală: $ 916.51M $ 916.51M $ 916.51M Ofertă aflată în circulație: $ 916.51M $ 916.51M $ 916.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.17K $ 18.17K $ 18.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.0042589 $ 0.0042589 $ 0.0042589 Minim dintotdeauna: $ 0.00001165 $ 0.00001165 $ 0.00001165 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Chonk the Frog (CHONK)

Tokenomie pentru Chonk the Frog (CHONK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chonk the Frog (CHONK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHONK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHONK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHONK, explorează prețul în direct al tokenului CHONK!

Predicție de preț pentru CHONK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHONK? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHONK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHONK!

