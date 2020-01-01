Tokenomie pentru Chinese Doge Wow (CHIDO) Descoperă informații cheie despre Chinese Doge Wow (CHIDO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chinese Doge Wow (CHIDO) Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Pagină de internet oficială: https://chidoonbase.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Chinese Doge Wow (CHIDO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chinese Doge Wow (CHIDO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 737.51K $ 737.51K $ 737.51K Ofertă totală: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M Ofertă aflată în circulație: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 737.51K $ 737.51K $ 737.51K Maxim dintotdeauna: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0007741 $ 0.0007741 $ 0.0007741 Află mai mult despre prețul tokenului Chinese Doge Wow (CHIDO)

Tokenomie pentru Chinese Doge Wow (CHIDO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chinese Doge Wow (CHIDO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHIDO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHIDO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHIDO, explorează prețul în direct al tokenului CHIDO!

