Informații despre Chill Trump (CHILLT) The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Pagină de internet oficială: https://chilltrumpsol.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Chill Trump (CHILLT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chill Trump (CHILLT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.38K $ 14.38K $ 14.38K Ofertă totală: $ 997.17M $ 997.17M $ 997.17M Ofertă aflată în circulație: $ 997.17M $ 997.17M $ 997.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.38K $ 14.38K $ 14.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.00193682 $ 0.00193682 $ 0.00193682 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Chill Trump (CHILLT)

Tokenomie pentru Chill Trump (CHILLT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chill Trump (CHILLT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHILLT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHILLT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHILLT, explorează prețul în direct al tokenului CHILLT!

Predicție de preț pentru CHILLT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHILLT? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHILLT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHILLT!

