Informații despre Chill Girl (CHILLGIRL) Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Pagină de internet oficială: https://chillgirl.xyz Cumpără CHILLGIRL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chill Girl (CHILLGIRL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chill Girl (CHILLGIRL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.50K $ 40.50K $ 40.50K Ofertă totală: $ 998.91M $ 998.91M $ 998.91M Ofertă aflată în circulație: $ 998.91M $ 998.91M $ 998.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.50K $ 40.50K $ 40.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.00618851 $ 0.00618851 $ 0.00618851 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Chill Girl (CHILLGIRL)

Tokenomie pentru Chill Girl (CHILLGIRL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chill Girl (CHILLGIRL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHILLGIRL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHILLGIRL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHILLGIRL, explorează prețul în direct al tokenului CHILLGIRL!

Predicție de preț pentru CHILLGIRL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHILLGIRL? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHILLGIRL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHILLGIRL!

