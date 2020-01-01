Tokenomie pentru Chill Drone (CHONE) Descoperă informații cheie despre Chill Drone (CHONE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone's motto became clear: "World domination is overrated; tranquility is the true power." Chill Drone's refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it's awesome. Pagină de internet oficială: https://www.chilldrone.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Chill Drone (CHONE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chill Drone (CHONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 272.09K $ 272.09K $ 272.09K Ofertă totală: $ 996.34M $ 996.34M $ 996.34M Ofertă aflată în circulație: $ 996.34M $ 996.34M $ 996.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 272.09K $ 272.09K $ 272.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00145846 $ 0.00145846 $ 0.00145846 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00027309 $ 0.00027309 $ 0.00027309 Află mai mult despre prețul tokenului Chill Drone (CHONE)

Tokenomie pentru Chill Drone (CHONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chill Drone (CHONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHONE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHONE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHONE, explorează prețul în direct al tokenului CHONE!

Predicție de preț pentru CHONE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHONE? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHONE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHONE!

