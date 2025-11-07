Informații privind prețul pentru Chili Coin (CHI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 Cel mai mic preț $ 0.00074391$ 0.00074391 $ 0.00074391 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -10.28% Modificare de preț (7 zile) -10.28%

Prețul în timp real pentru Chili Coin (CHI) este $0.00074461. În ultimele 24 de ore, tokenul CHI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CHI este $ 0.00131437, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00074391.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CHI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Chili Coin (CHI)

Capitalizare de piață $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 74.46M$ 74.46M $ 74.46M Ofertă află în circulație 5.88B 5.88B 5.88B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Chili Coin este $ 4.38M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CHI este 5.88B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 74.46M.