Informații privind prețul pentru Children Of The Sky (COTS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -15.54% Modificare de preț (7 zile) -15.54%

Prețul în timp real pentru Children Of The Sky (COTS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COTS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COTS este $ 0.01772925, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COTS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Children Of The Sky (COTS)

Capitalizare de piață $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Ofertă află în circulație 999.53M 999.53M 999.53M Ofertă totală 999,530,139.752921 999,530,139.752921 999,530,139.752921

Capitalizarea de piață actuală pentru Children Of The Sky este $ 13.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COTS este 999.53M, cu o ofertă totală de 999530139.752921. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.25K.