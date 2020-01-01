Tokenomie pentru Chief Troll Officer (CTO) Descoperă informații cheie despre Chief Troll Officer (CTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chief Troll Officer (CTO) This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do. This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do. Pagină de internet oficială: http://chieftrollofficer.net/ Carte albă: https://whitepaper.chieftrollofficer.net/

Tokenomie și analiză de preț pentru Chief Troll Officer (CTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chief Troll Officer (CTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.72K $ 25.72K $ 25.72K Ofertă totală: $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M Ofertă aflată în circulație: $ 986.77M $ 986.77M $ 986.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.85K $ 25.85K $ 25.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.00260502 $ 0.00260502 $ 0.00260502 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Chief Troll Officer (CTO)

Tokenomie pentru Chief Troll Officer (CTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chief Troll Officer (CTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTO, explorează prețul în direct al tokenului CTO!

Predicție de preț pentru CTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru CTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

