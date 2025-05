Ce este Chief Troll Officer (CTO)

Our token is Elon Musk's X bio - Chief Troll Officer - Brought to life This token is a promoter of free speech and ensuring everyone has the freedom to troll whoever and whenever they like. Chief Troll Officer will continue to be a online sensation in the crypto world that will continue to promote freedom of speech and expression for people all over the world. Trolling is something that should be allowed for everyone, everywhere and that's what CTO is all about

Resursă Chief Troll Officer (CTO) Pagină de internet oficială