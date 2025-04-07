Tokenomie pentru Chickenus Maximus (CHICKENUS) Descoperă informații cheie despre Chickenus Maximus (CHICKENUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chickenus Maximus (CHICKENUS) Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk's quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk's eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think "Kek" from Pepe fame), is Musk's hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk's naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin's viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn't just a pet; it's a symbol of Musk's flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast's darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk's cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk's skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don't prove his prowess—they're a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk's narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2's brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy. Pagină de internet oficială: https://chickenusmaximus.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Chickenus Maximus (CHICKENUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chickenus Maximus (CHICKENUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.11K $ 12.11K $ 12.11K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.11K $ 12.11K $ 12.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.00269216 $ 0.00269216 $ 0.00269216 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012107 $ 0.00012107 $ 0.00012107 Află mai mult despre prețul tokenului Chickenus Maximus (CHICKENUS)

Tokenomie pentru Chickenus Maximus (CHICKENUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chickenus Maximus (CHICKENUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHICKENUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHICKENUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHICKENUS, explorează prețul în direct al tokenului CHICKENUS!

