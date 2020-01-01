Tokenomie pentru Chi Protocol (CHI) Descoperă informații cheie despre Chi Protocol (CHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chi Protocol (CHI) Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Pagină de internet oficială: https://chiprotocol.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs

Tokenomie și analiză de preț pentru Chi Protocol (CHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chi Protocol (CHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.08K Ofertă totală: $ 206.36M Ofertă aflată în circulație: $ 111.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.108157 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Chi Protocol (CHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chi Protocol (CHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHI, explorează prețul în direct al tokenului CHI!

Predicție de preț pentru CHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHI!

