Informații despre Chefdotfun (CHEF) Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform. Pagină de internet oficială: https://web.chef.fun/ Cumpără CHEF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chefdotfun (CHEF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chefdotfun (CHEF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.69K $ 65.69K $ 65.69K Ofertă totală: $ 79.55M $ 79.55M $ 79.55M Ofertă aflată în circulație: $ 79.55M $ 79.55M $ 79.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 65.69K $ 65.69K $ 65.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.0481249 $ 0.0481249 $ 0.0481249 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00082573 $ 0.00082573 $ 0.00082573 Află mai mult despre prețul tokenului Chefdotfun (CHEF)

Tokenomie pentru Chefdotfun (CHEF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chefdotfun (CHEF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHEF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHEF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHEF, explorează prețul în direct al tokenului CHEF!

Predicție de preț pentru CHEF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHEF? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHEF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

