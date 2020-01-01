Explorează tokenomia pentru chaos and disorder (CHAOS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CHAOS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru chaos and disorder (CHAOS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CHAOS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / chaos and disorder (CHAOS) / Tokenomie / Tokenomie pentru chaos and disorder (CHAOS) Descoperă informații cheie despre chaos and disorder (CHAOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre chaos and disorder (CHAOS) $CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly. Pagină de internet oficială: https://www.chaosanddisorder.ai/ Cumpără CHAOS acum! Tokenomie și analiză de preț pentru chaos and disorder (CHAOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru chaos and disorder (CHAOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 113.81K Ofertă totală: $ 999.80M Ofertă aflată în circulație: $ 999.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 113.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.100274 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00011383 Află mai mult despre prețul tokenului chaos and disorder (CHAOS) Tokenomie pentru chaos and disorder (CHAOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru chaos and disorder (CHAOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHAOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHAOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.