Tokenomie pentru Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Descoperă informații cheie despre Champignons of Arborethia (CHAMPZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Champignons of Arborethia (CHAMPZ) A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ Pagină de internet oficială: https://champz.world Carte albă: https://docs.champz.world Cumpără CHAMPZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Champignons of Arborethia (CHAMPZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 231.30K $ 231.30K $ 231.30K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 231.30K $ 231.30K $ 231.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.00943234 $ 0.00943234 $ 0.00943234 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00023129 $ 0.00023129 $ 0.00023129 Află mai mult despre prețul tokenului Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Tokenomie pentru Champignons of Arborethia (CHAMPZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Champignons of Arborethia (CHAMPZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHAMPZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHAMPZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHAMPZ, explorează prețul în direct al tokenului CHAMPZ!

