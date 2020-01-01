Tokenomie pentru Chainpal (CPAL) Descoperă informații cheie despre Chainpal (CPAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chainpal (CPAL) Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market. Pagină de internet oficială: https://chainpal.ai/ Carte albă: https://docs.chainpal.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru Chainpal (CPAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chainpal (CPAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 211.70K $ 211.70K $ 211.70K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 277.60K $ 277.60K $ 277.60K Maxim dintotdeauna: $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 Minim dintotdeauna: $ 0.00916429 $ 0.00916429 $ 0.00916429 Preț curent: $ 0.02771806 $ 0.02771806 $ 0.02771806 Află mai mult despre prețul tokenului Chainpal (CPAL)

Tokenomie pentru Chainpal (CPAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chainpal (CPAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CPAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CPAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CPAL, explorează prețul în direct al tokenului CPAL!

