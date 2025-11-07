Informații privind prețul pentru Chain Talk Daily (CTD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00013547 $ 0.00013547 $ 0.00013547 Minim 24 h $ 0.00014382 $ 0.00014382 $ 0.00014382 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00013547$ 0.00013547 $ 0.00013547 Maxim 24 h $ 0.00014382$ 0.00014382 $ 0.00014382 Maxim dintotdeauna $ 0.00415884$ 0.00415884 $ 0.00415884 Cel mai mic preț $ 0.00007742$ 0.00007742 $ 0.00007742 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) +2.32% Modificare de preț (7 zile) -17.47% Modificare de preț (7 zile) -17.47%

Prețul în timp real pentru Chain Talk Daily (CTD) este $0.0001437. În ultimele 24 de ore, tokenul CTD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00013547 și un maxim de $ 0.00014382, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CTD este $ 0.00415884, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007742.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CTD s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu +2.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Chain Talk Daily (CTD)

Capitalizare de piață $ 143.70K$ 143.70K $ 143.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 143.70K$ 143.70K $ 143.70K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Chain Talk Daily este $ 143.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CTD este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 143.70K.