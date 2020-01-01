Explorează tokenomia pentru Cerebrum (CBM) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CBM, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Cerebrum (CBM) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CBM, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Cerebrum (CBM) / Tokenomie / Tokenomie pentru Cerebrum (CBM) Descoperă informații cheie despre Cerebrum (CBM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Cerebrum (CBM) Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible. Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible. Pagină de internet oficială: https://cerebrum.dev/ Carte albă: https://docs.cerebrum.dev/cerebrum Cumpără CBM acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Cerebrum (CBM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cerebrum (CBM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.66K $ 20.66K $ 20.66K Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.66K $ 20.66K $ 20.66K Maxim dintotdeauna: $ 0.020536 $ 0.020536 $ 0.020536 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Cerebrum (CBM) Tokenomie pentru Cerebrum (CBM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cerebrum (CBM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CBM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CBM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CBM, explorează prețul în direct al tokenului CBM! Predicție de preț pentru CBM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CBM? Pagina noastră de predicție de preț pentru CBM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CBM! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.