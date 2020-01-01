Tokenomie pentru CELLULA (CELA) Descoperă informații cheie despre CELLULA (CELA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What Is Cellula? Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory. What Is the CELA Token? $CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions: * Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.

Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.

Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users. Pagină de internet oficială: https://www.cellula.life/

Tokenomie și analiză de preț pentru CELLULA (CELA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CELLULA (CELA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.78K $ 45.78K $ 45.78K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 62.00M $ 62.00M $ 62.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 738.32K $ 738.32K $ 738.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.071922 $ 0.071922 $ 0.071922 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00073832 $ 0.00073832 $ 0.00073832 Află mai mult despre prețul tokenului CELLULA (CELA)

Tokenomie pentru CELLULA (CELA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CELLULA (CELA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CELA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CELA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CELA, explorează prețul în direct al tokenului CELA!

