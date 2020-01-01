Tokenomie pentru Caviar (CAVIAR) Descoperă informații cheie despre Caviar (CAVIAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Caviar (CAVIAR) Hello! I’m Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family. Hello! I’m Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family. Pagină de internet oficială: https://caviar.cool/ Cumpără CAVIAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Caviar (CAVIAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Caviar (CAVIAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.50K $ 17.50K $ 17.50K Ofertă totală: $ 961.00M $ 961.00M $ 961.00M Ofertă aflată în circulație: $ 961.00M $ 961.00M $ 961.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.50K $ 17.50K $ 17.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.0006716 $ 0.0006716 $ 0.0006716 Minim dintotdeauna: $ 0.00000814 $ 0.00000814 $ 0.00000814 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Caviar (CAVIAR)

Tokenomie pentru Caviar (CAVIAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Caviar (CAVIAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAVIAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAVIAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAVIAR, explorează prețul în direct al tokenului CAVIAR!

