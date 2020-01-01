Tokenomie pentru CatWifCap (CWC) Descoperă informații cheie despre CatWifCap (CWC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CatWifCap (CWC) CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It's more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn't just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you're into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It's designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it's not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what's possible on community building. Pagină de internet oficială: https://catwifcaplinea.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru CatWifCap (CWC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CatWifCap (CWC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.42K $ 39.42K $ 39.42K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.42K $ 39.42K $ 39.42K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului CatWifCap (CWC)

Tokenomie pentru CatWifCap (CWC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CatWifCap (CWC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CWC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CWC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CWC, explorează prețul în direct al tokenului CWC!

Predicție de preț pentru CWC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CWC? Pagina noastră de predicție de preț pentru CWC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

