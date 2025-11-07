Informații privind prețul pentru CatInBox (CATINBOX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.54% Modificare de preț (7 zile) -20.43% Modificare de preț (7 zile) -20.43%

Prețul în timp real pentru CatInBox (CATINBOX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CATINBOX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CATINBOX este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CATINBOX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CatInBox (CATINBOX)

Capitalizare de piață $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Ofertă află în circulație 999.25M 999.25M 999.25M Ofertă totală 999,248,934.004375 999,248,934.004375 999,248,934.004375

Capitalizarea de piață actuală pentru CatInBox este $ 4.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CATINBOX este 999.25M, cu o ofertă totală de 999248934.004375. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.90K.