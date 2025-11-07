Informații privind prețul pentru CashBunny (BUNNY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -7.04% Modificare de preț (7 zile) -7.04%

Prețul în timp real pentru CashBunny (BUNNY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BUNNY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUNNY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUNNY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CashBunny (BUNNY)

Capitalizare de piață $ 115.92K$ 115.92K $ 115.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 125.47K$ 125.47K $ 125.47K Ofertă află în circulație 1.50B 1.50B 1.50B Ofertă totală 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985

Capitalizarea de piață actuală pentru CashBunny este $ 115.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUNNY este 1.50B, cu o ofertă totală de 1618588402.670985. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 125.47K.