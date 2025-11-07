Informații privind prețul pentru Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Cel mai mic preț $ 0.00596147$ 0.00596147 $ 0.00596147 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.11% Modificare de preț (7 zile) +0.11%

Prețul în timp real pentru Carbon Emission Blockchain (CEB) este $0.00604083. În ultimele 24 de ore, tokenul CEB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CEB este $ 1.49, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00596147.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CEB s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Carbon Emission Blockchain (CEB)

Capitalizare de piață $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 60.41K$ 60.41K $ 60.41K Ofertă află în circulație 4.47M 4.47M 4.47M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Carbon Emission Blockchain este $ 27.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CEB este 4.47M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 60.41K.