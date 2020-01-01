Tokenomie pentru Captain GOOFY (GOOF) Descoperă informații cheie despre Captain GOOFY (GOOF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Captain GOOFY (GOOF) Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It's not just a token; it's a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy's crew and set sail for a world where crypto meets creativity! Pagină de internet oficială: https://captaingoofy.com/ Cumpără GOOF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Captain GOOFY (GOOF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Captain GOOFY (GOOF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.39K Ofertă totală: $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.39K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Captain GOOFY (GOOF)

Tokenomie pentru Captain GOOFY (GOOF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Captain GOOFY (GOOF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOOF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOOF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOOF, explorează prețul în direct al tokenului GOOF!

Predicție de preț pentru GOOF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOOF? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOOF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOOF!

