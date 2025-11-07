Informații privind prețul pentru Cappuccino Assassino (ASSINO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 Cel mai mic preț $ 0.00000252$ 0.00000252 $ 0.00000252 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -10.88% Modificare de preț (7 zile) -10.88%

Prețul în timp real pentru Cappuccino Assassino (ASSINO) este $0.00000599. În ultimele 24 de ore, tokenul ASSINO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASSINO este $ 0.01414307, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000252.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASSINO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cappuccino Assassino (ASSINO)

Capitalizare de piață $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Cappuccino Assassino este $ 5.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ASSINO este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.99K.