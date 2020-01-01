Tokenomie pentru Camille (CAMILLE) Descoperă informații cheie despre Camille (CAMILLE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Camille (CAMILLE) Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user's positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., "Above Market Average," "Most Volatile"). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find "similar" pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille's recommendations in one click

LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).

Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.

DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services

Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.

Pagină de internet oficială: https://meetcamille.ai/meet-camille

Tokenomie și analiză de preț pentru Camille (CAMILLE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Camille (CAMILLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.80K Ofertă totală: $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.202958 Minim dintotdeauna: $ 0.00117105 Preț curent: $ 0.00137131

Tokenomie pentru Camille (CAMILLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Camille (CAMILLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAMILLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAMILLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAMILLE, explorează prețul în direct al tokenului CAMILLE!

Predicție de preț pentru CAMILLE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CAMILLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru CAMILLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CAMILLE!

