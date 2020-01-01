Tokenomie pentru Bybit Staked SOL (BBSOL) Descoperă informații cheie despre Bybit Staked SOL (BBSOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bybit Staked SOL (BBSOL) BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Pagină de internet oficială: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL

Tokenomie și analiză de preț pentru Bybit Staked SOL (BBSOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bybit Staked SOL (BBSOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 437.95M Ofertă totală: $ 1.97M Ofertă aflată în circulație: $ 1.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 437.95M Maxim dintotdeauna: $ 308.6 Minim dintotdeauna: $ 103.09 Preț curent: $ 222.18

Tokenomie pentru Bybit Staked SOL (BBSOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bybit Staked SOL (BBSOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BBSOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BBSOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BBSOL, explorează prețul în direct al tokenului BBSOL!

Predicție de preț pentru BBSOL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BBSOL? Pagina noastră de predicție de preț pentru BBSOL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

