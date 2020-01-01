Tokenomie pentru Buz Economy (BUZ) Descoperă informații cheie despre Buz Economy (BUZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Buz Economy (BUZ) The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Pagină de internet oficială: https://buzeconomy.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Buz Economy (BUZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Buz Economy (BUZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 861.27K $ 861.27K $ 861.27K Ofertă totală: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ofertă aflată în circulație: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 861.27K $ 861.27K $ 861.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 Minim dintotdeauna: $ 0.057117 $ 0.057117 $ 0.057117 Preț curent: $ 0.057417 $ 0.057417 $ 0.057417 Află mai mult despre prețul tokenului Buz Economy (BUZ)

Tokenomie pentru Buz Economy (BUZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Buz Economy (BUZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUZ, explorează prețul în direct al tokenului BUZ!

