Informații privind prețul pentru Buy The News (NEWS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00022865$ 0.00022865 $ 0.00022865 Cel mai mic preț $ 0.00000626$ 0.00000626 $ 0.00000626 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -0.02% Modificare de preț (7 zile) -0.02%

Prețul în timp real pentru Buy The News (NEWS) este $0.00000638. În ultimele 24 de ore, tokenul NEWS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEWS este $ 0.00022865, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000626.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEWS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Buy The News (NEWS)

Capitalizare de piață $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,978,737.089303 999,978,737.089303 999,978,737.089303

Capitalizarea de piață actuală pentru Buy The News este $ 6.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NEWS este 999.98M, cu o ofertă totală de 999978737.089303. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.38K.