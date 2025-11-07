Informații privind prețul pentru BUY THE HAT (BTH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.72% Modificare de preț (1 zi) -3.02% Modificare de preț (7 zile) -51.08% Modificare de preț (7 zile) -51.08%

Prețul în timp real pentru BUY THE HAT (BTH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BTH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BTH este $ 0.01883819, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BTH s-a modificat cu +0.72% în decursul ultimei ore, cu -3.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -51.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BUY THE HAT (BTH)

Capitalizare de piață $ 410.37K$ 410.37K $ 410.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 410.37K$ 410.37K $ 410.37K Ofertă află în circulație 978.95M 978.95M 978.95M Ofertă totală 978,954,196.0539203 978,954,196.0539203 978,954,196.0539203

Capitalizarea de piață actuală pentru BUY THE HAT este $ 410.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BTH este 978.95M, cu o ofertă totală de 978954196.0539203. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 410.37K.