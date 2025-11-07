Informații privind prețul pentru buy and retire (401K) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) +7.89% Modificare de preț (7 zile) -10.90% Modificare de preț (7 zile) -10.90%

Prețul în timp real pentru buy and retire (401K) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul 401K a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 401K este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 401K s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu +7.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața buy and retire (401K)

Capitalizare de piață $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.60K$ 24.60K $ 24.60K Ofertă află în circulație 998.51M 998.51M 998.51M Ofertă totală 998,507,828.637737 998,507,828.637737 998,507,828.637737

Capitalizarea de piață actuală pentru buy and retire este $ 24.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 401K este 998.51M, cu o ofertă totală de 998507828.637737. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.60K.