Informații privind prețul pentru Bux The Rabbit (BUX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.30% Modificare de preț (1 zi) -0.32% Modificare de preț (7 zile) -24.88% Modificare de preț (7 zile) -24.88%

Prețul în timp real pentru Bux The Rabbit (BUX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BUX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUX este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUX s-a modificat cu +0.30% în decursul ultimei ore, cu -0.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bux The Rabbit (BUX)

Capitalizare de piață $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bux The Rabbit este $ 50.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUX este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 50.23K.